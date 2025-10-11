Incendio due auto di un carabiniere, arrestato nel Cosentino

Un uomo di 37 anni, di nazionalità marocchina, é stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di avere dato fuoco, per motivi in corso d'accertamento, a due automobili di proprietà di un carabiniere.

L'arresto è stato fatto dai carabinieri della Stazione di Roseto Capo Spulico in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica.

I fatti risalgono allo scorso mese di giugno.

Le due automobili del militare, parcheggiate nei pressi della sua abitazione, subirono, a causa dell'incendio, danni ingenti.