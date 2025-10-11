ou
ULTIME NOTIZIE

La pagina Risan All News in costante crescita nel 2025

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Incendiate due auto al presidente del Consiglio comunale di Villapiana

Incendiate due auto al presidente del Consiglio comunale di Villapiana

Altro sud

Un incendio di origine dolosa ha provocato a Villapiana, nel Cosentino, la distruzione di due automobili di proprietà della famiglia di Joseph Guida, presidente del Consiglio comunale e segretario del locale Circolo del Pd.
Le due vetture, una Fiat Grande Punto e una Panda, erano parcheggiate nelle vicinanze dell'abitazione della famiglia Guida.

Sull'intimidazione hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.

Potrebbero Interessarti