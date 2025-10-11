Incendiate due auto al presidente del Consiglio comunale di Villapiana

Un incendio di origine dolosa ha provocato a Villapiana, nel Cosentino, la distruzione di due automobili di proprietà della famiglia di Joseph Guida, presidente del Consiglio comunale e segretario del locale Circolo del Pd.

Le due vetture, una Fiat Grande Punto e una Panda, erano parcheggiate nelle vicinanze dell'abitazione della famiglia Guida.

Sull'intimidazione hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.