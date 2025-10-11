Lega, ecco i i primi nomi dei responsabili dei Dipartimenti

Entra nella sua fase pienamente operativa la macchina dei dipartimenti della Lega in Sicilia. Con la nomina dei primi responsabili regionali, prende il via il percorso di strutturazione del partito sull'isola, con l'obiettivo di creare un canale diretto di ascolto e proposta radicato in ogni settore della vita sociale ed economica siciliana.

A coordinare il progetto è il responsabile regionale dei dipartimenti, Giovanni Cafeo, che ne illustra la visione strategica: "L'ipotesi operativa a breve e a medio termine è quella di costruire il partito così come è costruito a Roma. La Lega nazionale è strutturata con 37 dipartimenti e noi stiamo costituendo gli omologhi a livello regionale che, a cascata, si radicheranno sui territori."

Un'iniziativa che nasce per rispondere a un'esigenza chiara. "I dipartimenti – prosegue Cafeo – servono per elaborare proposte e per ascoltare i cittadini nelle tematiche specifiche. La Lega di oggi è una Lega dei territori, che vuole ascoltare ed elaborare proposte che abbiano una connessione reale con le esigenze della nostra gente. È questo il nostro modo per costruire, sempre di più, un partito che risponda concretamente alle istanze dei siciliani."

Di seguito l'elenco aggiornato dei responsabili dei dipartimenti tematici regionali:

AGRICOLTURA - FILIERA E CIBO: Salvatore Barbagallo

AMBIENTE: Marzia Mancuso

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: Simone Libro

BENESSERE DEGLI ANIMALI: Ketty Molonia

CARCERI E POLIZIA PENITENZIARIA: Massimo Angelico

DIFESA: Gianluigi Tota

DISABILITÀ: Laura Marsala

ECONOMIA: Alessandro Fontanini

ENTI LOCALI: Matteo Francilia

ENTI LIRICI E TEATRI: Ester Bonafede

GESTIONE FAUNISTICA E ATTIVITÀ VENATORIA: Salvatore Russo

GIUSTIZIA: Giuseppe Calabrò

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Valentina La Rocca

ISTRUZIONE E SCUOLA: Lilly Fronte

PARI OPPORTUNITÀ: Sebastiana Giarratana

PESCA: Giovanni Lo Coco

SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: Vincenzo Monti

UNIVERSITÀ: Mariano Campolo