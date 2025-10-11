Catania, è morto Ennio Virlinzi: cordoglio di Confindustria

"La scomparsa di Ennio Virlinzi lascia un vuoto profondo nel mondo dell'impresa catanese. Cavaliere del Lavoro e già presidente di Confindustria Catania, Virlinzi ha rappresentato una generazione di imprenditori capaci di costruire, innovare e rischiare con coraggio, sempre con uno sguardo aperto sul futuro.

Ha dato vita a un gruppo di imprese che hanno segnato lo sviluppo economico del territorio: dalle Trafilerie Metallurgiche e le Costruzioni Minuterie Metalliche alla Ponteggi Tubolari, dalla Sicilmetano alla Evirfin, fino alla Grossfarma e alle società immobiliari Elpi e Nuove Iniziative Immobiliari.

Un percorso imprenditoriale costruito con passione, intuito e una grande capacità di visione, sempre con l'idea che fare impresa significasse creare lavoro, innovazione e opportunità per il territorio.

Chi lo ha conosciuto ricorda un uomo di grande ironia e gentilezza, sempre capace di un sorriso e di una battuta intelligente, anche nei momenti più difficili. Un imprenditore dallo spirito aperto, che ha lasciato un'impronta profonda nella vita economica e sociale della città.

Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli sono stati accanto, va l'abbraccio riconoscente di Confindustria Catania, che oggi saluta non solo un imprenditore di valore, ma una persona che ha saputo arricchire il nostro territorio con il suo esempio e il suo impegno". Lo ha dichiarato Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania sulla morte dell'imprenditore Virlinzi nella giornata di ieri.