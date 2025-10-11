Pallanuoto A1, prima vittoria dell'Ortigia a Firenze: vince pure la Telimar Palermo

Arriva la prima e meritata vittoria per l’Ortigia, che si impone con il punteggio di 17-15 in casa della Florentia, al termine di un match molto equilibrato che si risolve solo nel quarto tempo. Per i biancoverdi, vogliosi di riscattare la sconfitta con il Quinto, una prova corale, di grande impegno e sacrificio, impreziosita dalle ottime prestazioni di Carnesecchi e Baksa, autori di undici delle diciassette reti dell’Ortigia. La gara è stata vivace e divertente, con i ragazzi di Piccardo che, dopo aver sofferto le fiammate iniziali dei padroni di casa, hanno risposto con lucidità e carattere, crescendo con il passare dei minuti e facendo vedere ottime trame di gioco, una rapida circolazione di palla, maggiore intesa e alcune pregevoli ripartenze. Naturalmente, c’è ancora da lavorare, soprattutto sui fondamentali e, in particolare, sull’uomo in meno, nota negativa oggi. Piccardo, però, può sorridere, perché la sua squadra ha risposto bene al pesante passo falso di sabato scorso, mostrando di avere testa e cuore, lavorando di gruppo per esaltare le qualità di alcuni degli interpreti, oggi decisivi, come decisivi sono stati alcuni interventi di Ruggiero, soprattutto nella seconda metà di gara. Per l’Ortigia tre punti preziosi, utili per acquisire fiducia e, ovviamente, per la classifica, considerato il calendario difficile che attende Di Luciano e compagni, con il match interno contro Savona (sabato 18 ottobre alle ore 15.30) e le due successive trasferte, molto ostiche, a Bologna e a Roma.

Sempre in A1, vittoria della Telimar Palermo contro l'Academy Olympic Roma (8-6 ).