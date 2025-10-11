La pagina Risan All News in costante crescita nel 2025

Risan Ragusa Italia Sicilia All News nel 2025 raggiunge 36000 membri. “I numeri – spiega il fondatore Salvo Bracchitta – sono cresciuti a dismisura attestando la professionalità e la trasparenza di chi ci lavora. Oggi-aggiunge Salvo Bracchitta-Risan è una vera realtà provinciale e regionale siciliana”

Oltre al profilo Facebook cresce anche il profilo di TikTok che ha raggiunto 49000 like. “Inoltre c’è il canale social ig, che sta crescendo nella sua offerta regionale. Questo aiuta ad un ampia offerta e visualizzazione del nostro profilo Facebook”.