Palermo, tenta di fermare un pestaggio: ucciso a 21 anni con un colpo di pistola alla testa

Un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida mentre cercava di sedare una rissa.

Secondo una prima ricostruzione attorno alle 3 e mezza un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa tra i tavolini del locale "O Scruscio", i cui titolari sono i genitori del ragazzo rimasto ucciso.

Alcuni ragazzi stavano picchiando un altro giovane quando la vittima sarebbe intervenuta per placare gli animi.

Sembrava che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa ma all'improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il gruppo si è poi dileguato a bordo degli scooter. Sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e tre ambulanze. Gli investigatori stanno visionando le videocamere di video-sorveglianza dei tanti locali della zona. L'omicidio, avvenuto davanti a decine di ragazzi, sarebbe stato ripreso.

"Ma come si fa? - urla disperata la madre della vittima - Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza". Attorno alla donna parenti e amici che cercano di consolarla. Tanti i giovani ancora vicini al pub dove si è consumato il delitto che è uno dei luoghi della movida di Palermo

La zona è nota come 'Champagneria'. E' un luogo di ritrovo serale di migliaia di giovani, nel week end, che sostano davanti alle decine di locali dove soprattutto si bevono alcolici.

Diverse volte alla Champagneria sono scoppiate risse, scazzottate e sono intervenuti polizia e carabinieri.

In questa zona della movida palermitana, teatro spesso di violenza tra i giovani, le forze dell'ordine, soprattutto negli ultimi due anni, effettuano spesso blitz nelle operazioni denominate "Alto impatto", identificando le persone, e multando i gestori dei locali perchè occupano il suolo pubblico con tavoli e sedie e per altre violazioni amministrative.

Nell'agosto 2024 proprio in via Spinuzza, dov'è avvenuto il delitto del giovane, le forze e dell'ordine fermarono due giovani su un ciclomotore e addosso ai due furono trovati una pistola Beretta con matricola abrasa, col caricatore con 8 colpi, e pure un proiettile calibro 38, una piccola quantità di hashish e mille euro in contanti.

Ci sarebbe una persona fermata per l'omicidio di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni morto stanotte mentre secondo una prima ricostruzione tentava di sedare una rissa di fronte al locale che lui stesso gestiva insieme ai suoi genitori: l'identità del sospettato non è ancora nota, ma i carabinieri sarebbero arrivati a lui attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto.

La salma del giovane è stata trasferita presso la camera ardente del Policlinico di Palermo

IL DOLORE DELLA MADRE DELLA VITTIMA

