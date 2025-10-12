ou
Il Giubileo dello sportivo domani al Santuario di Siracusa

Bloccati a Catania su auto rubata, si scagliano contro agenti: 2 in carcere

CronacaCatania

Sono stati sorpresi dagli agenti della polizia mentre giravano tra le vie di Catania a bordo di un'auto rubata. I due, un 25enne di Sassuolo e un 28enne diFoggia, entrambi residenti a Siracusa, sono stati intercettati da agenti della squadra Volanti e, dopo una colluttazione, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposti a perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di due coltelli dalla lama di 7 centimetri, che aveva nella tasca dei pantaloni, e per questa ragione è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Nell'auto i poliziotti hanno trovato una borsa con alcuni documenti riconducibili a un furto con destrezza commesso, il giorno prima, nei confronti di un'anziana, e un registratore di cassa, con ancora alcuni contanti, rubato pochi giorni alproprietario di un distributore di benzina della Circonvallazione. Per questo i due sono stati denunciati perricettazione in concorso e il 25enne anche per furto perchésarebbe stato lui a rubare il registratore di cassa. Il gip, dopo aver convalidato gli arresti, ha applicato neiloro confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

