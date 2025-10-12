Nascondeva crack e marijuana in un marsupio, 37ene arrestato a Paternò

Nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio, i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno fermato un 37enne residente nel paese, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento proprio di quella attività illecita. L’uomo, scorto dai militari in una via del centro, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto, guardingo, alla vista della pattuglia ha tentato di eludere il controllo, cambiando repentinamente direzione. Il suo comportamento, però, non è sfuggito agli operatori che lo hanno immediatamente bloccato per procedere all’identificazione. La successiva perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire diversi involucri contenenti crack e marijuana, nascosti in un marsupio, oltre a una somma di denaro in contanti. L’intervento, condotto con tempestività e professionalità dai Carabinieri, si è concluso con il sequestro dello stupefacente e del denaro rinvenuto, mentre il 37enne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.