Il Giubileo dello sportivo domani al Santuario di Siracusa

Domani, lunedì 13 ottobre, alle ore 10.30, nel salone "mons. Baranzini" del Centro Congressi della Basilica Santuario Madonnina delle Lacrime, presentazione del "Giubileo dello Sportivo".

Interverranno il sindaco di Siracusa, Francesco Italia; il presidente del Libero Consorzio Provincia di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa; la delegata Coni della provincia di Siracusa, Silvana Gambuzza; il presidente del CSI Comitato Territoriale di Siracusa Aps, Raffaela Riolo; il rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime, don Aurelio Russo. Il "Giubileo dello Sportivo" si svolgerà sabato 18 ottobre.

Verrà presentata la croce giubilare creata appositamente per l’occasione, e tutte le attività itineranti che si svolgeranno per le strade della città. Anche il Santuario, nella zona del parco esterno, sarà adibito a spazio sportivo. La giornata si concluderà nel tempio mariano con la celebrazione Eucaristica che sarà presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto.