Siracusa all'ottava sconfitta, squadra e società contestati: pure il Sorrento passa al 'De Simone'

Per un quarto d'ora gli ultrà della Curva Anna non prendono posto nella tribunetta. In alto espongono uno striscione eloquente: " Squadra senza onore, società senza valore ". E' soltanto il preludio ad un contestazione sacrosanta dopo otto sconfitte del Siracusa in 9 gare di campionato. Ultima in ordine di tempo quest'oggi al 'De Simone'. Passa con il minimo scarto il Sorrento, al 67 ' con un gol di D'Ursitutt'altro che trascendentale. Come da copione, solito errore difensivo e per Farroni non c'è nuilla da fare. Il Siracusa paga la presunzione di un allenatore che dopo il primo tempo si poteva accontentare anche di un pareggio. Azzurri derelitti e contestati anche dagli sportivi della tribuna centrale, che urlano alla fine della partita ''vergogna, vergogna'. La contestazione anftà avanti alla fine della partita con gli ultrà che urlnano nel piazzale dello stadio'fuori i c....' e contro il presidente Alessandro Ricci, "Riccci, Ricci vai a f...."e la polizia schierata in tenuta antisommossa. Il giocattolo Siracusa si è rotto e adesso la situazione è critica. Continuando con questi ritmi ,a permanenza in serie C è una chimera.

(Foto Valentino Cilmi)

SERIE C - GIRONE B - 9^ GIORNATA - 12/10

Benevento - Altamura 4-0

Casarano - Cerignola 3-0

Cavese - Trapani 0-1

Cosenza - Atalanta U23 1-2

Foggia - Crotone 0-3

Giugliano - Catania 0-3

Monopoli - Salernitana 0-1

Picerno - Casertana 0-2

Potenza - Latina 0-0

Siracusa - Sorrento 0-1

CLASSIFICA: Salernitana 22 punti; Benevento 19; Casarano, Catania 18; Crotone 17; Cosenza 15; Casertana 14; Potenza 13; Monopoli, Latina 12; Cerignola, Sorrento 10; Picerno 9; Atalanta U23, Altamura, Trapani 8; Foggia 7; Giugliano 6; Cavese 5; Siracusa 3.

Trapani 8 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 10^ GIORNATA - 19/10

Altamura - Picerno

Atalanta U23 - Trapani

Benevento - Potenza

Casarano - Foggia

Casertana - Siracusa

Catania - Salernitana

Cerignola - Cavese

Crotone - Monopoli

Latina - Giugliano

Sorrento - Cosenza