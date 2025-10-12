Modica, prima vittoria esterna e "tris" a spese del Melilli (0 a 3): doppietta di Savasta e gol di Asero

Doppietta di Savasta e gol di Asero per tre punti importanti. Primo tempo subito ad alti ritmi con la squadra di casa che dimostra voglia di fare e di invertire la tendenza. Al 15’ la prima occasione è, però, per Savasta che tira da due passi e trova Genovese pronto al miracolo sulla linea. Modica che controlla e che cerca spazi ideali per portarsi in avanti, al 32’ ancora un cross di Asero e questa volta è Savasta a non centrare lo specchio della porta. L’attaccante palermitano si rifà al 39’ quando su punizione di Valenca gira il pallone in rete per il vantaggio rossoblù.

Nella ripresa il canovaccio resta lo stesso, con Savasta che al 15’ si inventa il gol della domenica, l’attaccante riceve un pallone vagante fuori area, si accorge che Genovese è fuori dai pali e prova il pallonetto che si insacca perfetto per la doppietta personale. Il Melilli perde la concentrazione e solo tre minuti dopo ci prova anche Bonanno con una grande girata ad incrociare, il pallone si spegne a pochi centimetri dal palo sinistro. Il primo tiro casalingo arriva al 25’ con Diallo che impegna Romano in una parata centrale. Al 36’ è Asero a chiudere la partita con un gran tiro da centro area che vede il pallone centrare la traversa, toccare Genovese e finire in rete. Gli uomini di Raciti adesso si catapultano sulla Coppa Italia e sulla gara di ritorno contro l’Avola Calcio, valida per il secondo turno, mercoledì.

MELILLI - MODICA 0-3

Melilli: Genovese, Nicolosi, Mangiameli, Diouf, Ferotti, Mohamed Salem, Pandolfo, Guerci, Frittitta, Quarto, Ventura. Panchina: Spartà, Ferrini, Di Stefano, Cristaldi, Sillah Kebba, Franchin, Ferlito, Diallo, Imprescia. Allenatore: Gaspare Violante

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa (38’ st Incatasciato), Asero (41’ st Misseri), Savasta (27’ st Torres), Mallia (8’ st Brugaletta N.), Brugaletta S., Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno (29’ st Belluso). Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Belluso, Brugaletta N., Misseri, Mollica, Torregrossa, Torres. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 39’ pt Savasta (MO), 15’ st Savasta (MO), 36’ st Asero (MO)

Ammoniti: Quarto, Guerci, Nicolosi (ME), Valenca, Romano, Bonanno, Misseri (MO)