Maggioranza tira le fila della manovra, martedì il via libera del Cdm

Sul versante Nord dell'Etna soccorso un turista di Rimini

CronacaCatania

Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuta sui Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, per prestare soccorso ad un escursionista di Rimini che ha riportato una sospetta frattura alla gamba destra.
L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino, immobilizzato e successivamente trasportato con barella portantina fino al mezzo fuoristrada, che lo ha condotto al Rifugio Ragabo, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 per il trasferimento presso l'Ospedale di Taormina.

