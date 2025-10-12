ou
ULTIME NOTIZIE

Maggioranza tira le fila della manovra, martedì il via libera del Cdm

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
L'omicidio del ragazzo di Palermo, il sindaco annuncia il lutto cittadino

L'omicidio del ragazzo di Palermo, il sindaco annuncia il lutto cittadino

CronacaPalermo

"Palermo si è svegliata oggi con una ferita profonda. L'omicidio di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni, intervenuto per tentare di sedare una rissa e colpito con un colpo di pistola alla testa, è un fatto di gravità assoluta che scuote le coscienze e chiama in causa ogni persona responsabile".
Così il sindaco di Roberto Lagalla sottolineando che la città "non può essere ostaggio di chi è convinto di ostentare forza, usando un'arma e, invece, è solo un vile criminale". "Per questo - aggiunge - condanno con fermezza la brutale violenza che ha strappato la vita a un giovane che ha avuto il coraggio di agire, di non voltarsi dall'altra parte. Un gesto che avrebbe dovuto essere d'esempio e che invece è stato punito con la morte. Alla famiglia di Paolo, ai suoi amici, ai suoi cari va il mio più profondo cordoglio, unitamente a quello dell'Amministrazione comunale e dell'intera Città che si stringe a loro in questo momento di inatteso e profondo dolore".
"Nell'annunciare il lutto cittadino nella giornata delle esequie - afferma il sindaco - confido pienamente nel lavoro degli investigatori e delle forze dell'ordine e nei risultati che potranno eventualmente pervenire dall'osservazione dei sistemi di telesorveglianza. Anche se nulla potrà restituire Paolo alla sua famiglia, l'auspicio, che è anche una richiesta forte da parte dell'intera comunità cittadina, è che i responsabili vengano identificati e consegnati alla giustizia nel più breve tempo possibile. Tuttavia, non possiamo limitarci a reagire a fatti come questo con la sola indignazione o con lo sdegno del giorno dopo, né tantomeno con le polemiche artatamente e strumentalmente sollevate in queste circostanze.
Non basta aumentare i controlli, così come è puntualmente avvenuto, se non ci interroghiamo sul perché un gruppo di ragazzi ritenga "normale" pestare un coetaneo e rispondere con un colpo di pistola a chi generosamente si adopera per difenderlo. Serve un impegno corale per colmare il vuoto educativo e la solitudine morale. L'Amministrazione comunale, per quanto le compete - conclude il sindaco di Palermo - continuerà a produrre i propri sforzi per potenziare ulteriormente le misure di sicurezza urbana e per favorire quei processi sociali che, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del mondo del volontariato e del terzo settore, possano efficacemente incidere sull'educazione alla legalità e sul recupero degli spazi pubblici come luoghi di incontro e non di violenza".

Potrebbero Interessarti