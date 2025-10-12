Modica, grandi nomi nelle stagioni di prosa e musicale del Teatro Garibaldi

Il Teatro Garibaldi di Modica ha ufficialmente riaperto le sue porte dopo i lavori di restyling e ha presentato al pubblico le nuove stagioni di prosa e musica 2025-2026. Un appuntamento che ha sancito ancora una volta il ruolo del teatro modicano come cuore pulsante della vita artistica nel Sud Est siciliano. Sono intervenuti la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, insieme al sovrintendente Tonino Cannata, al vicepresidente Giorgio Rizza e all’on. Ignazio Abbate, presidente della Prima Commissione dell’ARS. Con loro anche il critico d’arte Paolo Nifosì, Giovanni Cultrera e Fabrizio Maria Carminati, rispettivamente sovrintendente e direttore artistico del Teatro Massimo Bellini di Catania, il maestro Giuseppe Calanna, che cura la segreteria artistica dello stesso teatro, il tenore Alberto Profeta, il direttore d’orchestra Francesco Di Mauro, e, in collegamento video, il regista Guglielmo Ferro.

Nel suo intervento la presidente Maria Monisteri ha voluto sottolineare l’importanza del Teatro Garibaldi come centro di riferimento culturale non solo per Modica, ma per tutto il territorio del Sud Est siciliano. Monisteri ha poi ricordato come il teatro, dopo i recenti interventi di restauro, si presenti oggi in una veste rinnovata, moderna e confortevole, ma sempre fedele al suo fascino originario.

E proprio su questi lavori, in apertura, l’onorevole Ignazio Abbate ha ripercorso le tappe dei finanziamenti ottenuti dalla Regione Siciliana grazie al suo impegno politico, che hanno consentito di realizzare i recenti interventi di ristrutturazione, che hanno interessato poltrone, pavimenti, tendaggi e arredi e di sostenere le attività artistiche della Fondazione. Ha inoltre annunciato l’arrivo di nuove risorse: “Ogni anno lavoriamo perché il Teatro Garibaldi possa contare su risorse adeguate".

Il sovrintendente Tonino Cannata, oltre a ribadire l’importanza del teatro modicano come punto di riferimento culturale e fiore all’occhiello del territorio, ha illustrato la nuova stagione di prosa, composta da dieci spettacoli in doppia replica, che andranno in scena da ottobre a maggio. La presentazione della stagione musicale è stata affidata ai vertici del Teatro Massimo Bellini, Giovanni Cultrera e Fabrizio Carminati. L’ente catanese ormai da anni collabora attivamente con la Fondazione Teatro Garibaldi nella realizzazione di grandi concerti .

In sala, anche gli assessori della Giunta Monisteri e diversi consiglieri comunali, sia quelli che fanno riferimento all'onorevole Abbate, sia i fedelissimi della sindaca. La cultura, insomma, ha contribuito, almeno per una serata, a superare contrasti - spesso stucchevoli - tra rappresentanti politici di Palazzo San Domenico. Una comunione di intenti che si è notata anche tra la sindaca Monisteri e il deputato regionale Abbate che non hanno esitato ad evidenziare gli impegni rispettati nell'ambito culturale: potrebbe essere l'auspicato viatico verso una seria collaborazione istituzionale di cui sentono il bisogno le persone di buon senso e, soprattutto, i cittadini che vogliono uscire al più presto da una situazione che poco si addice alle tradizioni di Modica e dei Modicani.