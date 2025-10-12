Isole minori, Calderoli a Lipari: spero che tra 15 giorni il ddl diventi realtà

"Spero che entro una quindicina di giorni il disegno di legge sulle isole minori diventi realtà.

Abbiamo un po' meno di due anni alla fine della legislatura.

Quindi i tempi per potercela fare ci sono e se non ce la facciamo la colpa è solo nostra e saprete con chi prendervela". Così il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli intervenendo agli "Stati Generali delle isole minori marine" in corso a Lipari. "Ci stiamo organizzando per il 2027 perché a differenza di ogni altro convegno o seminario gli Stati generali hanno bisogno di convocare tutti i soggetti attivi di un processo. Ci prenotiamo per la primavera del 2027 anche per fare un bilancio di quanto detto. Speriamo che le proposte domani possano diventare azione anche con il coinvolgimento delle opposizioni che in una democrazia compiuta sono un lievito essenziale". Così il ministro della protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci chiudendo i lavori degli "Stati Generali delle isole minori marine" a Lipari.