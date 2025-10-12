Sanità, esposto di Faraone (Italia viva) alla Corte dei conti su nomina Iacolino

"Ho depositato un esposto-denuncia all'Anac e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana sulla nomina di Salvatore Iacolino a dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Salute". Lo annuncia Davide Faraone, vice-presidente di Italia viva. "La nomina di Iacolino - sostiene Faraone - è in palese contrasto con le norme. La procedura seguita appare un artificio per giustificare una scelta già presa. Gli episodi che abbiamo documentato, dalla presunta alterazione dei conti pubblici alla gestione di bandi e contenziosi, disegnano un quadro preoccupante che merita di essere approfondito dalle autorità competenti per tutelare le finanze pubbliche e il diritto alla salute dei siciliani. Il diritto alla salute è un pilastro della nostra società e il silenzio di fronte a comportamenti potenzialmente illeciti alimenta l'impunità e indebolisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È mio dovere di parlamentare - conclude l'esponente di Iv - far luce su atti che ritengo si ripercuotano negativamente sulla sanità siciliana".