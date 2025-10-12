Cina al contrattacco sui Dazi, escalation colpa degli Usa

La Cina accusa gli Usa per l'escalation della guerra commerciale, dopo che Washington ha annunciato nuove restrizioni alle aziende mandarine a dispetto dei complessi colloqui bilaterali avuti dalle parti. La nostra posizione 'è coerente:non la vogliamo, ma non ne abbiamo paura', ha dichiarato un portavoce del ministero del Commercio cinese nella prima risposta da parte di Pechino alla mossa degli Usa. 'Le minacce intenzionali di dazi elevati non sono il modo giusto per andare d'accordo con la Cina', ha aggiunto il portavoce.