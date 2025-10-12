ou
"Fenomeno Brown": la Virtus Ragusa espugna Catanzaro: l’americano trascina la squadra al secondo successo di fila: 68-82

SportRagusaSiracusa

La Virtus Ragusa resiste al tentativo di rimonta di Catanzaro (tornata fino al -4) e porta a casa la prima vittoria in trasferta della stagione, la seconda di fila, nel campionato di Serie B Interregionale: 68-82. Lo fa al termine di un pomeriggio in cui è sempre stata avanti nel punteggio – grazie a una prova stratosferica di Brown (autore di 31 punti) – ma ha anche saputo arginare le spallate di Bartolozzi & Co., senza mai cedere alla frenesia. Il successo consente alla SuperConveniente di salire a quattro punti in classifica, al pari dei calabresi.
IL TABELLINO
Basket Academy Catanzaro-SuperConveniente Virtus Ragusa 68-82
Basket Academy Catanzaro: Greco, Mainoldi ne, Battaglia 10, Gaye 5, Albertinazzi ne, Canestrari 16, Bartolozzi 15, Okiljevic 8, Tyrtyshnyk 9, Basile, Giglio, Dozic 5. All.: Sant’Ambrogio
SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 31, Cardinali, Piscetta 3, Fabi 6, Tumino 7, Adeola 11, Guastella, Peterson 9, Lanzi 15. All.: Di Gregorio
Arbitri: Barbagallo di Acireale e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto
Parziali: 20-24; 36-47; 53-61.
Note. Usciti per cinque falli: Peterson (R)

