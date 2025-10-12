ou
Maggioranza tira le fila della manovra, martedì il via libera del Cdm

Fatti&Notizie

Vertice di maggioranza questa sera per definire l'impiantodefinitivo della manovra economica 2026, in vistadell'approvazione in programma martedì prossimo a Palazzo Chigi.Resta ancora da sciogliere il nodo relativo al contributo chedovrebbe arrivare dalle banche per effetto dei cosiddetti extraprofitti realizzati grazie ai bassi tassi di interesse. Unchiarimento tra i partiti di maggioranza potrebbe arrivare oggi.Per il resto, sembrano confermati gli interventi sul versantefiscale, con la riduzione delle tasse a carico del ceto medio,e sulla rottamazione

