Maggioranza tira le fila della manovra, martedì il via libera del Cdm
Vertice di maggioranza questa sera per definire l'impiantodefinitivo della manovra economica 2026, in vistadell'approvazione in programma martedì prossimo a Palazzo Chigi.Resta ancora da sciogliere il nodo relativo al contributo chedovrebbe arrivare dalle banche per effetto dei cosiddetti extraprofitti realizzati grazie ai bassi tassi di interesse. Unchiarimento tra i partiti di maggioranza potrebbe arrivare oggi.Per il resto, sembrano confermati gli interventi sul versantefiscale, con la riduzione delle tasse a carico del ceto medio,e sulla rottamazione