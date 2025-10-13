Vertice di maggioranza a Palazzo d'Orleans: avanti fino al termine della legislatura

Un tavolo tecnico-politico permanente "avvierà sin da subito un confronto sui temi rimasti in sospeso nella recente variazione di bilancio, in vista della prossima legge di stabilità.

Particolare attenzione sarà riservata alle politiche economiche a sostegno di famiglie e imprese, alla riduzione del costo del lavoro e a misure volte a favorire la crescita del reddito pro capite e dello sviluppo produttivo della Sicilia".

E' quanto si legge in una nota a conclusione del vertice di maggioranza, riunito stamani a Palazzo d'Orleans dal presidente della Regione Renato Schifani.

"Il vertice ha registrato inoltre l'unanimità dei partecipanti sulla volontà di procedere all'abolizione del voto segreto all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. È stata infine avviata una riflessione condivisa sulla possibile modifica della legge elettorale regionale", prosegue la nota.

Il tavolo politico si riunirà nuovamente nelle prossime settimane "per affrontare, in un clima di coesione e spirito unitario, i temi legati alle elezioni amministrative previste per la prossima primavera e per proseguire il confronto sulle principali sfide politiche e programmatiche della coalizione di centrodestra".

Da parte di tutte le forze politiche presenti "è stata espressa piena consapevolezza dei risultati conseguiti dal governo regionale nei primi tre anni di mandato: dall'aumento delle entrate tributarie all'azzeramento del disavanzo, dalla crescita del Pil all'incremento dell'occupazione, dal miglioramento del rating da parte delle agenzie internazionali all'avvio dell'iter per la realizzazione dei termovalorizzatori". E pertanto "è stata manifestata la forte determinazione di proseguire in questo percorso fino alla scadenza naturale della legislatura".