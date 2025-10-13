Commissione Antimafia all'Ars, il 16 ottobre dal prefetto di Palermo

La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, sarà alla prefettura di Palermo, giovedì prossimo 16 ottobre, per concludere il suo lavoro di mappatura sullo stato di cosa nostra in Sicilia.

Alle 12 l'inizio dei lavori con il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, con il questore, Vito Calvino, con il comandante provinciale dei Carabinieri, Luciano Magrini, con il comandante provinciale della guardia di Finanza, Domenico Napolitano, e con il capo del centro operativo Direzione Investigativa Antimafia (DIA), Onofrio Panebianco. Alle 14.30 l'incontro con la procuratrice generale presso la corte d'Appello di Palermo, Lia Sava e con il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.

Alle 16 l'ascolto dei sindaci del Palermitano per discutere dei problemi relativi alla presenza della criminalità organizzata nel territorio. Alle 15.30 in prefettura è previsto un punto stampa.