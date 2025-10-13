ou
L'omicidio a Palermo, sorella della vittima: "Maranzano ha puntato la pistola anche su di me"

Condannato per spaccio e molestie finisce ai domiciliari a Carlentini

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato un 49enne in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, è stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, molestie e disturbo alle persone, commessi tra il 2019 e il 2021.

