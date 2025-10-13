Scicli, rissa in centro: aggrediti e feriti ragazzi del centro di accoglienza

Rissa in pieno centro a Scicli, domenica sera. Tutto è partito da via Fiumillo per continuare, con inseguimenti nelle stradine circostanti, anche in via Francesco Mormina Penna. Un gruppo di extracomunitari, sembra di nazionalità tunisina, si è scagliato con violenza su alcuni ragazzi stranieri del centro di prima accoglienza “Namastè”. Intorno alle 23.30, gli ospiti della struttura, al loro rientro serale, sono stati avvicinati con una scusa da due tunisini. Prima un’aggressione verbale, poi l’aggressione fisica. Alla coppia di aggressori, armati anche di coltello, si sono aggiunte altre persone, presumibilmente della stessa nazionalità, assalendo i ragazzi del “Namastè”, che hanno chiesto aiuto. La rissa è continuata per le stradine della zona, arrivando sino a via Francesco Mormina Penna. Qui alcuni ragazzi locali sono intervenuti per sedare la rissa, chiamando il 112.

I Carabinieri hanno raggiungo il posto riuscendo a identificare alcuni autori della rissa e lo hanno condotti nella Tenenza di via Ignazio Emmolo. Per due di loro scatterà la denuncia. I ragazzi del “Namastè”, colpiti anche con dei pugni, hanno riportato delle ferite. Allertato anche il 118 per soccorrere le vittime dell’aggressione. Un episodio che allarma la comunità sciclitana. Il sindaco Mario Marino ha espresso vicinanza alla struttura di accoglienza per quanto successo e ai giovani aggrediti selvaggiamente.