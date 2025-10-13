ou
L'omicidio a Palermo, sorella della vittima: "Maranzano ha puntato la pistola anche su di me"

Rubavano energia elettrica alla case popolari: 4 denunciati a Pachino

CronacaSiracusa

A Pachino, in via Mascagni, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di predisposto servizio di controllo in contesto di edilizia popolare , coadiuvati da personale tecnico dell’ENEL, hanno denunciato quattro persone per furto di energia elettrica. I soggetti denunciati, tre donne e un uomo tra i 31 e 55 anni, tutti con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, sono risultati avere presso le proprie abitazioni allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica.

