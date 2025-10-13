ou
Pozzallo, soccorsi 140 migranti: erano su motopesca partito dalla Libia

CronacaRagusa

Nella prime ore della giornata odierna, la motovedetta SAR CP 325 della Guardia Costiera di Pozzallo, con a bordo un team sanitario del CISOM, ha intercettato, a circa 40 miglia dalle coste siciliane ed in acque di responsabilità SAR italiane, un peschereccio proveniente dalla Libia con a bordo 140 persone.
La motovedetta CP 325 ha recuperato a bordo 67 migranti, tra cui tre feriti che necessitavano di urgenti cure mediche. Tutti i migranti sono stati sbarcati nel porto di Pozzallo ed affidati alle cure dei sanitari.
in supporto alle operazioni è intervenuta anche l’unità G128 della Guardia di Finanza che, sempre sotto il coordinamento dell’11° MRSC, ha trasbordato dal peschereccio altri 73 migranti, anch’essi successivamente sbarcati nel porto di Pozzallo.
Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dagli occupanti, il peschereccio sarebbe stato oggetto di un attacco armato a circa 100 miglia a sud est di Malta, in acque di responsabilità SAR maltese.
Sono attualmente in corso accertamenti sulla dinamica della traversata e su quanto realmente accaduto.

