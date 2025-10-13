ou
L'omicidio a Palermo, sorella della vittima: "Maranzano ha puntato la pistola anche su di me"

Modica, al “Quasimodo” la poetessa agrigentina Liliana Arrigo presenta la sua raccolta poetica

CulturaAgrigentoRagusa

Sarà dedicato alla poetessa agrigentina Liliana Arrigo il sabato letterario del Caffè Quasimodo, che si terrà il prossimo il 18 ottobre al Palazzo della Cultura di corso Umberto, a Modica, alle ore 17.30. Al centro della serata il libro di poesie “ORA. La silenziosa danza delle parole”, che avrà come relatore il prof. Giuseppe Macauda, poeta del Caffè Quasimodo. L’incontro sarà arricchito dalle letture di Giovanna Drago e Rosanna Giannone, componenti del Caffè Quasimodo, e dalle note al pianoforte di Grazia Colombo.
La raccolta di liriche si è classificata prima al “Premio Internazionale Navarro” di Sambuca di Sicilia.
La poetessa Liliana Arrigo ha ottenuto vari riconoscimenti: il premio “Alessio Di Giovanni”, il premio “Kalura”, il memorial “Rosa Balistreri”, “Lu Papanzicu”, il “Duerre”. Sue poesie sono presenti in riviste specializzate e antologie. Dal 2009 presiede l’Associazione culturale “Il libero canto di Calliope”, della quale è stata la fondatrice e di cui fanno parte noti poeti, scrittori e musicisti di Agrigento e hinterland.

