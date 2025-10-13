ou
ULTIME NOTIZIE

L'omicidio a Palermo, sorella della vittima: "Maranzano ha puntato la pistola anche su di me"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Donna accoltellata dall'ex fidanzato: 34enne arrestato a Canicattini Bagni

Donna accoltellata dall'ex fidanzato: 34enne arrestato a Canicattini Bagni

CronacaSiracusa

Una 33enne è stata accoltellata dal suo ex fidanzato 34enne a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa.
L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, mentre la donna è attualmente ricoverata in gravi condizioni.
Ad eseguire l'arresto sono stati i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Noto, in collaborazione con i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa.

Potrebbero Interessarti