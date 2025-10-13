Donna accoltellata dall'ex fidanzato: 34enne arrestato a Canicattini Bagni

Una 33enne è stata accoltellata dal suo ex fidanzato 34enne a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa.

L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, mentre la donna è attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Ad eseguire l'arresto sono stati i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Noto, in collaborazione con i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa.