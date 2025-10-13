ou
L'omicidio a Palermo, sorella della vittima: "Maranzano ha puntato la pistola anche su di me"

Policlinico di Palermo, vaccinazioni contro influenza e Covid

Salute e MedicinaPalermo

Dal prossimo 20 ottobre l'Ambulatorio Vaccinale del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, come per le stagioni passate, offrirà la vaccinazione contro le principali malattie respiratorie stagionali, quali influenza, COVID e Virus respiratorio Sinciziale (VRS), a tutto il personale dipendente (sanitario e non, inclusi medici e professionisti sanitari in formazione ed in tirocinio presso i reparti) dell'Azienda, ai pazienti ricoverati o in dimissione e ai soggetti fragili over 18, categorie per le quali risulta indicazione e raccomandazione alla vaccinazione in accordo alle Circolari Nazionali e Regionali.
La vaccinazione contro il VRS, che permette di proteggersi da questo temibile virus respiratorio che colpisce prevalentemente i soggetti adulti/anziani fragili, e la vaccinazione anti-COVID con vaccino a mRNA monovalente ed aggiornato contro la variante LP.8.1 secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono offerte alle categorie a rischio e sono già disponibili.
Per prenotare le vaccinazioni (incluse anche quelle del Calendario di Immunizzazione della Regione Sicilia) sarà possibile utilizzare il servizio di prenotazione del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo o chiamare il numero +39 3456914269 nei seguenti giorni e orari: Lunedì 10:00-12:00; Martedì 14:30-16:30; Mercoledì e Giovedì 09:00-10:30.
I giorni ed orari di apertura dell'Ambulatorio Vaccinale, che ha sede presso il Dipartimento di Igiene dell'AOUP, in via del Vespro 133, sono: Lunedì ore 13:00-18:00 (ultima prenotazione 17:30);
Martedì e Venerdì ore 9:00-14:00 (ultima prenotazione 13:45);
Mercoledì e Giovedì ore 11:00-13:15 e 14:00-16:30 (ultime prenotazioni 13:00 e 16:15).
L'ambulatorio rimarrà chiuso in occasione delle festività dell'8
24, 25, 26, 31 dicembre 2025, ed 1, 2, 5, 6 gennaio 2026 La vaccinazione antinfluenzale si avvarrà dei 5 diversi tipi di prodotti autorizzati al commercio in Italia secondo criteri di appropriatezza in base ad età e condizioni cliniche del paziente e riportati nel D.A. 31441 del 30/09/2025 dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

