L'omicidio a Palermo, sorella della vittima: "Maranzano ha puntato la pistola anche su di me"

Giani si conferma governatore della Toscana

Fatti&Notizie

Eugenio Giani si conferma governatore della Toscana con la vittoria nelle elezioni regionali 2025. "Sono emozionato per questa straordinaria vittoria. Ha vinto la Toscana illuminata e riformista", ha detto Giani, dopo il voto del 12 e 13 ottobre, parlando al comitato elettorale. Giani era il candidato del campo largo di centrosinistra. In base alle proiezioni, ha battuto con ampio margine il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi. "In Toscana il campo largo è vincente e ora deve e vuole interpretare tutta la regione" ha aggiunto Giani. "Correttamente mi ha telefonato Alessandro Tomasi e mi ha fatto gli auguri di buon lavoro e io gli ho detto che lavoreremo inseme nell'interesse dei cittadini toscani" ha riferito Eugenio Giani.

