L'omicidio a Palermo, sorella della vittima: "Maranzano ha puntato la pistola anche su di me"

Prima notte in carcere per Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano dello Zen arrestato ieri con l'accusa di avere ucciso nella notte tra sabato e domenica Paolo Taormina, 21 anni, in via Spinuzza a pochi passi dal Teatro Massimo. La vittima aveva tentato di sedare una rissa.

Il presunto omicida avrebbe ammesso ieri sera, durante l'interrogatorio del pm, di aver sparato a Taormina. Ha spiegato che nei giorni precedenti avevano avuto una lite, e che la vittima avrebbe importunato la sua fidanzata, ma questa versione è al vaglio degli investigatori.

La sorella: "Ha puntato la pistola anche su di me"

"Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l'ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia alla fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un’altra. Poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale", ha detto Sofia Taormina, sorella di Paolo. La ragazza è alla camera mortuaria di Palermo, in attesa dell'autopsia. “Avevamo già visto quel ragazzo, mi aveva colpito la faccia aggressiva, veniva ogni sabato al locale. Lo conoscevamo di vista, uno con cento collane d’oro al collo e la barba lunga non passa inosservato", ha aggiunto.