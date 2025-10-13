A Sharm firmato l'accordo di pace per Gaza

Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo e' toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori dell'accordo. Il pubblico ha tributato un applauso. "E' un giorno incredibile per il Medio Oriente, ci sono voluti tre mila anni per arrivare fin qui", ha aggiunto.

"I primi passi verso la pace sono sempre i più difficili, e oggi li abbiamo compiuti insieme. Tutto lo slancio ora è rivolto verso una pace grande, gloriosa e duratura", ha detto Trump nel discorso ai leader riuniti a Sharm, secondo le anticipazioni della Casa Bianca.

"Abbiamo dimostrato come ciò (la pace, ndr) sia possibile: con nazioni responsabili che mettono da parte le loro differenze, cercano un terreno comune e perseguono un mondo migliore per tutti noi. Oggi, per la prima volta nella vita, abbiamo un'opportunità irripetibile di lasciarci alle spalle vecchie faide e odi acerrimi e di dichiarare che il nostro futuro non sarà governato dalle lotte delle generazioni passate", ha aggiunto.

Un giornalista ha chiesto a Trump quale fosse il suo messaggio ad Hamas in seguito alle notizie secondo cui il gruppo svolgerà un ruolo di forza di polizia palestinese: "Abbiamo dato loro l'approvazione per un periodo di tempo", ha detto il presidente americano. "Vogliono porre fine ai problemi e lo hanno detto apertamente, e abbiamo dato loro l'approvazione per un periodo di tempo. Penso che andrà tutto bene", ha aggiunto.

"Finalmente abbiamo la pace in Medio Oriente", ha detto Trump ai leader a Sharm El Sheikh.