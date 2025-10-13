Hamas rilascia 20 ostaggi e 2 corpi, Meloni: con accordo più vicino il riconoscimento della Palestina

Israele si risveglia dall'incubo. Dopo 738 giorni all'inferno, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Gli ultimi 20 sono stati rilasciati stamattina in cambio di 1.968 detenuti palestinesi. Gioia a Tel Aviv, in Cisgiordania e a Gaza. Trump, accolto come un eroe in Israele, ha parlato a lungo alla Knesset salutando 'l'alba storica di un nuovo Medio Oriente'.

L'Idf: 'Consegnati alla Croce Rossa i primi due corpi di ostaggi'

L'Idf ha affermato i resti di due ostaggi deceduti sono stati consegnati alla Croce Rossa a Gaza. Lo riporta Sky News. Secondo l'esercito, si "continuerà" con il trasferimento di altre due salme, aggiungendo che Hamas "è tenuta a rispettare l'accordo e a compiere gli sforzi necessari per restituire tutti i caduti". In precedenza, Hamas aveva dichiarato che i corpi di quattro ostaggi sarebbero stati consegnati oggi nell'ambito dello scambio di prigionieri con Israele.

hiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino" il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia. Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del summit su Gaza in Egitto.

"Io punto ad avere uno Stato della Palestina e quindi il riconoscimento dello Stato della Palestina, quindi quando ci saranno le condizioni che sono state poste anche dal Parlamento, certo", ha spiegato.