Pozzallo, migranti feriti prima dello sbarco: nota della Ong "Mediterranea"

Sull'episodio che ha causato il ferimento di tre migranti del gruppo approdato a Pozzallo, si registra una nota della Ong Mediterranea. “Erano in 140 a bordo di un motopeschereccio - si legge nel documento - e cercavano di sfuggire alla guerra contro i migranti in corso in Libia, finanziata dal governo italiano, da quello maltese e dalle istituzioni dell’Unione Europea. Il diritto internazionale è carta straccia per i governi che permettono e coprono tutto questo. Alla vigilia del rinnovo del famigerato Memorandum Italia – Libia, chiediamo al Parlamento italiano di istruire finalmente un dibattito serio sulla necessità di non rinnovare un patto scellerato con degli assassini. Da parte nostra, insieme alle nostre attiviste presenti al molo di Pozzallo, siamo pronti da subito a offrire supporto legale e materiale solidale alle persone sopravvissute all’attacco e alle loro famiglie". Il peschereccio nel quale erano stipati sarebbe stato preso di mira da una motovedetta libica con colpi di arma da fuoco. “Tra i migranti ci sono dei casi gravi – dichiara il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – uno è in coma perché è stato raggiunto da proiettili alla testa ed è stato portato in elisoccorso a Catania. Un altro, invece, anche lui colpito alla testa, è grave ma ancora vigile ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Modica. Un altro ancora è stato colpito con proiettili alla gamba ed è all’ospedale di Modica”.