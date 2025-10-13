Rientrato in Calabria attivista fermato con Flotilla bis

Vincenzo Fullone, il 53enne attivista calabrese che ha preso parte alla missione umanitaria della Freedom Flotilla bis sulla nave Conscience, è rientrato nel tardo pomeriggio in Calabria, atterrando all'aeroporto di Lamezia Terme.

Fullone, originario di Mirto-Crosia, nel Cosentino, è stato trattenuto per alcuni giorni in Israele dopo l'arresto avvenuto in acque internazionali a bordo della nave Conscience, intercettata e bloccata dalla marina israeliana mentre tentava di raggiungere Gaza.

Allo scalo lametino, ad accoglierlo, oltre a familiari e parenti, un gruppo di attivisti calabresi pro Pal che si erano dati appuntamento con un tam tam sui social.

Visibilmente commosso, Fullone ha dichiarato di essere "deluso e rammaricato per non aver potuto portare medici e quei farmaci a Gaza.

Quello che hanno fatto a noi non è niente in confronto a quello che fanno a loro da anni".