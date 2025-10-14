ou
Comiso, maltrattava la convivente: ordinanza di allontanamento per 26enne

Acate. Non c'è pace per la giunta comunale, "lascia" l'assessore Daniele Gallo

PoliticaRagusa

Daniele Gallo, assessore ai Lavori Pubblici di Acate, si è dimesso dalla carica e ora il sindaco Gianfranco Fidone dovrà rimettersi al lavoro per ricostituire la Giunta, recentemente rinnovata con gli ingressi di Giovanni Licitra e Rossella Iacono, subentrati a Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua, che erano stati rfevocati.
Gallo, nella lettera inviata al sindaco e ai colleghi scrive che la “decisione è maturata dopo attente valutazioni”, riservandosi di rendere quanto prima non solo le motivazioni ma anche la propria posizione in seno al gruppo politico di cui fa parte.
“Mentre l’attuale amministrazione versa nel caos – scrive il gruppo di minoranza “Acate al centro” – attendiamo di capire le ragioni di una decisione tanto drastica. Nel frattempo il posto rimane vacante e la macchina amministrativa è ferma ai box. I cittadini meritano chiarezza e risposte”.
(nella foto, da sinistra: Fidone e Gallo)

