Nel week end a Palermo il Tattoo Convention ai Cantieri Zisa

Tre giorni di arte, spettacolo e inchiostro pronti a trasformare Palermo nella capitale mondiale del tatuaggio. Dal 17 al 19 ottobre, negli spazi suggestivi del padiglione ZAC ai Cantieri Culturali alla Zisa, torna la Palermo Tattoo Convention, il festival internazionale più atteso del Sud Italia, giunto alla sua undicesima edizione.

Dopo il successo straordinario del decennale, la manifestazione torna più viva che mai con numeri da record: oltre 160 artisti da tutto il mondo, una nuova location scenografica e un calendario ricco di appuntamenti tra tatuaggi, musica, spettacolo e cultura urbana.

A dettare le nuove tendenze del tatuaggio contemporaneo saranno i grandi nomi della scena internazionale. Dagli Stati Uniti arriveranno Yana Sulina (Philadelphia), tra le artiste più acclamate del realismo pittorico, e Joshua Short (Chicago), maestro del realismo a colori. Dal Regno Unito approderanno a Palermo Glenn Cuzen, icona dell’ornamentale, Daryl Healey, talento del figurativo a colori, e Simon Cook, specialista del realismo in bianco e nero. Dalla Polonia tornerà Vlad Ceh, già pluripremiato nelle edizioni passate, mentre dall’Italia non mancheranno figure leggendarie come Luca Natalini (Montecatini) e Fabio Onorini, tra i massimi rappresentanti della scuola tradizionale romana.

Accanto a loro, le firme storiche del tatuaggio siciliano: Francesco Baio – autore del poster ufficiale di quest’anno – insieme a Christian Boatta, Fabio La China, Vite, Nicola Grasso, Peppe Alesci, Sandro Stagnitta e molti altri. Saranno loro a comporre la giuria ufficiale dei Tattoo Contests, le sfide live che ogni sera decreteranno i migliori lavori, fino al gran finale con il prestigioso Best in Show.

Ma la convention non è solo tatuaggi. Il palco centrale sarà animato da performance, live show e stand up comedy. Riflettori puntati anche su Natasha Legeyda, tattoo model e attrice, e su Sheena The Wild Thing (alias Ilaria Carafa), performer e co-conduttrice della manifestazione insieme a Vincenzo Bellia, direttore artistico e fondatore della Palermo Tattoo Convention.

Completano il programma mostre artistiche, merchandising, moto custom e un’ampia area food & beverage con cocktail bar e partner locali. Previsti anche workshop e talk, tra cui quello di Paolo Peluso, fondatore del brand siciliano Cleanì Tattoo, e la presentazione musicale di Gabbo Effe con il suo nuovo singolo.