'Custodiamo la Timpa con un click', presentazione ad Acireale

Venerdì 17 ottobre, alle ore 11.00, in sala stampa al Palazzo di Città di Acireale sarà presentato il progetto “CUSTODIAMO LA TIMPA CON UN CLICK”, promosso dal LabPEAT (Laboratorio per la progettazione ecologica ed ambientale del territorio) del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania e dal Comune di Acireale, in collaborazione con il Consorzio Acque Santa Tecla, l’Associazione Culturale Basaltika e numerose istituzioni scolastiche ed associazioni di volontariato acesi.

La conferenza stampa presenterà il primo workshop che darà avvio ad un percorso volto alla costruzione di una Mappa di Comunità del territorio della Timpa di Acireale attraverso l’impiego di una App di facile uso scaricabile su qualsiasi telefonino con un QR code.