Petralia Soprana, si inaugura museo del Carretto e Pupo

"Un nuovo spazio per vivere un esperienza immersiva nell'identità siciliana!" 25 ottobre 2025 ore 10:00 Villa Sgadari - Petralia Soprana L'associazione Tan Panormi unitamente all'Ente Parco delle Madonie annunciano l'inaugurazione del Museo del carretto e del pupo siciliano Madonie allestito nella sede della settecentesca Villa Sgadari, a Petralia Soprana. L'evento celebrerà l'apertura di una sede permanente dedicata a due degli elementi identificativi della tradizione artistica e artigianale, per la cui realizzazione si manifestano il genio creativo e l'abilità delle arti minori storicamente popolari. Con la cerimonia si darà il via all'apertura ufficiale al pubblico - successiva alla stipula della convenzione con l'Ente Parco proprietario della villa - che avviene dopo una prima fase di custodia, studio e ricerca che hanno finalmente portato all'allestimento degli spazi per rendere accessibile la fruibilità della collezione nonché, lo sviluppo di un progetto di più ampio respiro dedicato alla custodia quanto alla valorizzazione dell'identità siciliana, utilizzando il carretto ed il pupo come strumenti di trasmissione del patrimonio materiale e immateriale, di un sapere che valica il semplice gesto artistico.