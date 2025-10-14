ou
ULTIME NOTIZIE

Comiso, maltrattava la convivente: ordinanza di allontanamento per 26enne

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Smottamento del terreno, operaio muore nel Maceratese

Smottamento del terreno, operaio muore nel Maceratese

Fatti&Notizie

Un operaio che lavorava in una cava è morto dopo essere stato travolto da uno smottamento che ha travolto l'escavatore sul quale si trovava.
L'uomo è stato travolto ieri pomeriggio alle 15, in un'azienda che si trova in contrada Fonte Lepre a Corridonia (Macerata).
I vigili del fuoco sono intervenuti subito per cercare di estrarre il corpo.
Le operazioni tuttavia sono durate circa dieci ore e nella notte è stato estratto il cadavere dell'uomo.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari, che hanno constatato il decesso.

Potrebbero Interessarti