ULTIME NOTIZIE

Comiso, maltrattava la convivente: ordinanza di allontanamento per 26enne

Palermo, Paolo Taormina morto con un colpo di pistola alla nuca

CronacaPalermo

L'autopsia eseguita sul corpo di Paolo Taormina, il ragazzo palermitano di 21 anni ucciso sabato notte davanti al suo pub, conferma che ad ucciderlo è stato il colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca. L'esame è stato eseguito all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Nella tarda serata di ieri è stata eseguita sul corpo del giovane anche una Tac, che ha confermato la presenza del proiettile. A ricostruire le fasi dell'omicidio è stata anche la sorella della vittima, Sofia Taormina, che ha raccontato agli inquirenti: "Quell'uomo ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l'ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un'altra. Poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale".

