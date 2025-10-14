ou
Comiso, maltrattava la convivente: ordinanza di allontanamento per 26enne

Sinistra Italiana Ragusa: sui migranti rivedere accordi Italia - Libia

PoliticaRagusa

Sinistra Italiana Ragusa esprime "la propria apprensione per quanto accaduto a 110 miglia dalle coste della Sicilia. La cosiddetta guardia costiera libica, per troppo tempo foraggiata dai governi italiani, non può e non deve continuare a essere il "contenitore" dell'immigrazione verso le coste europee. Chiediamo a voce alta la revisione del memorandum Italia-Libia. Usama Al-Masri viene rimpatriato con volo di stato mentre la richiesta di soccorso e aiuto da parte di chi viene, armi in pugno , attaccato dalla guardia costiera libica non viene ascoltata per 24 ore. Siamo accanto a chi è stato ferito e a chi sta lottando tra la vita e la morte. Il nostro appoggio a Mediterranea che ha soccorso l'imbarcazione".

