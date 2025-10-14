ou
Comiso, maltrattava la convivente: ordinanza di allontanamento per 26enne

Palermo,controlli nei quartieri Zisa e Noce: nove persone denunciate

CronacaPalermo

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri nei quartieri Zisa e Noce di Palermo. Due palermitani di 23 e 19 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio in quanto trovati in possesso di quasi 30 grammi di hashish, nonché materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. In tre attività di ristorazione sono stati riscontrati allacci abusivi alla rete Enel e cinque persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. In corso Finocchiaro Aprile, la proprietaria di un noto ristorante è stata denunciata per l'istallazione di telecamere non autorizzate, mancata formazione dei lavoratori e mancata nomina del medico competente. La donna è stata anche multata per il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, mancata sorveglianza sanitaria e ampliamento dell'attività lavorativa inerente alla vendita di prodotti gastronomici non autorizzata, per un totale di 27.185 euro, inoltre, a carico dell'attività di ristorazione, è stato emesso un provvedimento di sospensione per la presenza di quattro lavoratori in nero. Denunciata a piede libero anche una 61enne, proprietaria di un ortofrutticolo nel quartiere Zisa, alla quale è stata contestata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata formazione dei lavoratori. Per lei anche una multa da 14.452 euro per la mancata sorveglianza sanitaria. Anche qui, i carabinieri hanno sospeso l'attività per la presenza di un lavoratore in nero.

