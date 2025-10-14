Asp di Siracusa, un progetto per potenziare l'attività chirurgica

Il direttore generale dell'Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, ha incontrato il direttore del Dipartimento Chirurgico, Giovanni Trombatore, e il sostituto direttore del Dipartimento, Luigi Fiumara, per un confronto approfondito sulle prospettive di sviluppo delle attività chirurgiche nei presidi ospedalieri dell'Azienda.

Durante la riunione, si legge in una nota, sono stati esaminati numerosi progetti che potranno essere attivati nei prossimi mesi, finalizzati al potenziamento dell'offerta chirurgica, all'ottimizzazione dei percorsi assistenziali e al miglioramento complessivo della qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.

Il direttore generale, prosegue la nota, ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra e della condivisione di obiettivi comuni tra la Direzione strategica e i responsabili delle strutture operative, evidenziando come la valorizzazione delle competenze professionali rappresenti una leva fondamentale per il rilancio e l'innovazione dei servizi sanitari.

"Abbiamo individuato diverse linee di intervento che potranno rendere più efficiente e moderna l'organizzazione chirurgica dell'Asp - dichiara il direttore generale -. È un percorso che intendiamo portare avanti in sinergia con i professionisti, mettendo al centro i bisogni dei pazienti e la qualità dell'assistenza".

L'incontro, sottolinea la nota, si inserisce nel più ampio programma di incontri operativi che la Direzione generale sta conducendo con i Dipartimenti e le Unità Operative, con l'obiettivo di favorire il confronto diretto e promuovere una visione condivisa di sviluppo dell'Azienda.

"L'obiettivo primario è il cittadino - prosegue il direttore generale Caltagirone -. Ogni iniziativa intrapresa è finalizzata all'innalzamento della soddisfazione dell'utente, garantendo standard di cura elevati e un'esperienza assistenziale più umana ed efficiente. In questo contesto, il miglioramento dell'efficienza dei blocchi operatori e l'ottimizzazione dei percorsi pre e post-chirurgici avranno un impatto diretto anche sulla riduzione delle liste di attesa, garantendo un accesso alle prestazioni chirurgiche più rapido ed equo. L'attenzione al rafforzamento dell'offerta chirurgica su tutti i presidi aziendali - conclude - contribuisce concretamente alla riduzione della mobilità sanitaria al di fuori della provincia, consentendo ai pazienti di ricevere cure specialistiche di eccellenza più vicino al proprio domicilio".