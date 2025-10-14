Asp Ragusa, indetto concorso per 32 dirigenti medici di varie discipline

L’ASP di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre, nasce dall’esigenza di coprire i posti attualmente vacanti nella dotazione organica aziendale, così da garantire la piena operatività dei reparti e assicurare ai cittadini un’assistenza sanitaria qualificata e continuativa.

Le figure professionali richieste riguardano Medicina interna (5 posti), Chirurgia vascolare (1), Ostetricia e ginecologia (8), Pediatria (4), Neonatologia (1), Medicina fisica e riabilitazione (5) e Radiodiagnostica (8).

«Questo concorso rappresenta un passaggio importante - sottolinea il direttore generale Giuseppe Drago - nel percorso di rafforzamento del sistema sanitario provinciale. L’obiettivo è dare continuità ai servizi e offrire migliori condizioni di lavoro ai nostri professionisti, in un momento in cui la carenza di medici rappresenta una sfida nazionale. L’ASP di Ragusa vuole farsi trovare pronta, valorizzando le competenze e favorendo il ricambio generazionale». Il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà consultabile anche sul sito istituzionale www.asp.rg.it. Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it.