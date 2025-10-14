Comiso, maltrattava la convivente: ordinanza di allontanamento per 26enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Comiso hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 26 anni, residente a Comiso. Le attività investigative sono state avviate a seguito di alcuni interventi della volante nello scorso mese di settembre presso la sua abitazione, per lite tra conviventi, che hanno consentito di rilevare lividi e segni di maltrattamenti sulla donna, la quale ha dovuto far ricorso alle cure mediche.

A conclusione delle indagini, che hanno permesso di riscontrare diverse condotte di violenza fisica e verbale, la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal G.I.P. il provvedimento restrittivo a carico dell’uomo, indagato per il reato di maltrattamenti nei confronti della convivente.