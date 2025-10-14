Gestivano piazza di spaccio di droga a Mazara del Vallo: 18 arresti

I carabinieri di Trapani hanno eseguito un' ordinanza cautelare a carico di 18 persone (7 sono state trasferite in carcere e 11 sono state sottoposte agli arresti domiciliari) accusate di appartenere a un'associazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti a Mazara del Vallo.

L'operazione è stata realizzata con l'impiego di oltre 100 militari del comando provinciale dei carabinieri, personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e un elicottero.

A carico di tutti gli indagati, contestualmente all'esecuzione della misura cautelare, sono state effettuate, con il supporto di unità del nucleo cinofili di Palermo, perquisizioni.

L'indagine, iniziata sotto la direzione della Procura di Marsala, poi passata alla Dda Palermo, ha scoperto una banda che vendeva al dettaglio eroina, cocaina-crack, hascisc e marijuana in una "piazza di spaccio" allestita in un appartamento del quartiere Mazara due. Al vertice dell'organizzazione c'era un uomo soprannominato "il principale" che dirigeva l'associazione definendo ruoli, compiti, e turnazioni e delegando al fratello il compito di curare il ritiro e l'occultamento delle partite di droga consegnate dai corrieri palermitani.

La casa era dotata di porte blindate e sistemi di video sorveglianza che consentivano ai pusher di vendere a un fidelizzato bacino di clienti-assuntori. "Rilevanti - dicono i carabinieri - nel corso delle indagini sono stati gli esiti delle attività di riscontro delle intercettazioni, che consentivano l'arresto in flagranza 6 persone e la denuncia di altre cinque, e il sequestro di: 141.526 euro in contanti; 491 grammi di eroina, 214,2 grammi di cocaina, 2 kg di hashish e 2 appartamenti di edilizia popolare in cui veniva organizzato il traffico di droga".