Trovate armi e cartucce in un edificio di viale Moncada a Catania

La Polizia di Stato ha scoperto un nascondiglio di armi e munizioni in un edificio abbandonato, in viale Moncada, a Catania: è stato recuperato un revolver con sei cartucce avvolto in un sacchetto di plastica e sono stati trovati altri 36 proiettili dello stesso calibro della pistola.

Le ricerche sono proseguite in altri punti dell'edificio abbandonato, anche grazie al supporto di una pattuglia dell'Esercito Italiano, impegnata nell'operazione "Strade sicure", che ha collaborato con i poliziotti, garantendo sicurezza nell'area e supporto operativo durante le ispezioni.

I poliziotti hanno poi hanno trovato un fucile con matricola abrasa, nascosto in una calza, una scatola con 49 cartucce per il fucile, altre 23 cartucce di vario calibro, 8 ricetrasmittenti e relative basi di ricarica, solitamente usate dagli spacciatori e dalle vedette per comunicare l'eventuale arrivo delle forze di Polizia.