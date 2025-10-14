ou
Vittoria, arrestato 29enne per truffe online: deve scontare 4 anni di carcere

CronacaRagusa

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria hanno arrestato un giovane di 29 anni, residente a Vittoria, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. L’uomo, già noto per i suoi pregiudizi, è stato condannato in via definitiva, colpevole di truffe online commesse in concorso con altri complici, a partire dal 2017, ai danni di cittadini residenti in diverse regioni italiane. Le indagini hanno permesso di accertare che il condannato aveva messo in atto un articolato sistema di raggiri tramite internet, riuscendo a frodare numerose vittime in varie parti del Paese.
Al termine delle formalità di rito, il 29enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione.

