Forza Italia scarica il sindaco di Rosolini? Per il partito è solo una fake

Nessuna sfiducia da parte di Forza Italia al sindaco di Rosolini. Giovanni Spadola. Per il segretario provinciale, Corrado Bonfanti, si tratta di una vera e propria fake messa in circolazione da chi cerca visibilità. Anche Pippo Gennuso, maggiorente degli azzurri, va su tutte le furie, parlando di 'fesserie'. Spadola ieri sera in consiglio comunale ha ribadito la sua amicizia e lealtà nei confronti di Riccardo e Pippo Gennuso. "Li abbiamo sostenuti alla Regionali, alle Europee con Marco Falcone, alle amministrative di Pachino ed alle provinciali, ottenendo i voti necessari per fare scattare il secondo seggio -dice Spadola - Con i Gennuso non c'è nessuna rottura, ma stima reciproca".